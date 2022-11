Porti: Genova pensa a uso droni per controllare la mobilità

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - "Il porto di Genova arriverà al sistema di monitoraggio utilizzato dagli scali più avanzati che si servono di droni per avere tutte le informazioni in tempo reale sulla mobilità che riguarda il porto: accessibilità a terra e a mare, informazioni tecnico-nautiche, congestionamenti, incidenti, tutto questo sarà monitorato in tempo reale, in modo poco costoso e rapido". Lo anticipa il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini al convegno d'apertura della 'Genova Smart Week'.

"Ogni giorno dal porto di Genova passano centinaia di migliaia di transazioni - evidenzia Signorini - arrivano seimila camionisti, ottomila toccate nave ogni anno, lavorano spedizionieri, agenti, armatori e altri protagonisti di queste transazioni fisiche o digitali, dobbiamo efficientare con le nuove tecnologie e sistemi sicuri che garantiscano la possibilità di fare le operazioni in modo meno costoso, sostenibile ambientalmente, efficiente e rapido". (ANSA).