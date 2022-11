Industria: Risso, serve visione per Genova-Milano-Torino

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - "Vogliamo lanciare una visione per Genova, Milano e Torino. In questa fase di cambiamento anche la realtà del Nord Ovest può evolversi e cambiare, quindi così come un tempo si parlava del triangolo industriale, oggi possiamo immaginare un'evoluzione virtuale attraverso una interconnessione sempre maggiore fra le tre città e il loro territorio". Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova, sintetizza così la proposta lanciata in occasione dell'assemblea pubblica dell'associazione, intitolata "Città" a Palazzo Ducale. Sono presenti tra gli altri il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e i presidenti di Assolombarda Alessandro Spada e dell'Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj.

"Oggi la realtà è talmente cambiata - spiega Risso -, come il modo di lavorare, le tecnologie che abbiamo a disposizione e anche le caratteristiche delle tre città, con Milano, ad esempio, che oggi è meno manifatturiera e più finanziaria. Se tutte queste peculiarità potessero essere meglio e sempre più interconnesse e razionalizzate si potrebbe avere uno sviluppo maggiore in tutta l'area del Nord Ovest". Dal palco Risso spiega che il confronto di Genova con Milano e Torino "è naturale". "Città che ovviamente hanno una propria e autonoma individualità - dice Risso - ma che al tempo stesso, nella dimensione di "città lunga" possono esprimere al meglio e a beneficio di un territorio più allargato i caratteri che maggiormente le distinguono, in particolare quelli che riguardano , in un caso, il campo della grande finanza e nell'altro la produzione industriale avanzata". (ANSA).