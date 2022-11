In arrivo vento di burrasca, pioggia e neve sopra i 600 metri

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Con l'arrivo di una perturbazione atlantica, dalla serata di oggi è atteso un rinforzo dei venti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte in particolare sul settore centrale e la parte più orientale del Ponente regionale. Le raffiche potranno superare i 100 km orari in particolare sui crinali e agli sbocchi delle valli più esposte.

I venti sono previsti in attenuazione a metà della giornata di domani.

Questa sera le precipitazionita saranno diffuse deboli o moderate in estensione da Ponente verso Levante. Le piogge saranno associate a rovesci o temporali di intensità anche forte sul centro e sul levante della Regione, anche nelle zone interne Domani piogge diffuse nella notte associate a rovesci o temporali moderati a Ponente e nel suo entroterra e forti sul Centro e Levante anche nelle zone interne. Locali deboli nevicate su tutto l'entroterra della regione a partire dai 600 metridi quota. Moto ondoso in aumento per onda lunga da Sud-Ovest, mareggiata sul Centro-Levante (ANSA).