Gronda: Toti, vorrei cantieri aperti come regalo di Natale

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - "Io non vedo l'ora che si aprano i cantieri della Gronda, è sempre troppo tardi rispetto a tutto quello che abbiamo passato negli anni che abbiamo alle spalle".

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a margine dell'assemblea di Confindustria Genova, commenta così le notizie sul lotto zero per l'opera. "La Regione ha fatto tutto quello che doveva perché quel cantiere apra - ha ricordato - compresi gli espropri, e quindi, dal nostro punto di vista, ogni giorno è quello buono e tutto quello che dovremmo fare per supportare questo governo nella scelta ben venga. Mi piacerebbe vedere il cantiere come regalo di Natale per la regione". (ANSA).