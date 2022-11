Gronda Genova: Rixi, protocollo d'intesa a inizio dicembre

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - "Il protocollo d'intesa per costruire la Gronda autostradale del Ponente di Genova sarà firmato a inizio dicembre dagli enti locali. Partirà poi il lotto '0', entro 40 giorni dovrà esprimersi il Consiglio superiore dei lavori pubblici per avviare il lotto '1', lo scavo del tunnel partirà in contemporanea da Bolzaneto e Vesima". Lo annuncia il vice ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi dopo un colloquio con il sindaco di Genova Marco Bucci a Palazzo Tursi a margine del convegno d'apertura della 'Genova Smart Week'. La Gronda di Genova è un raddoppio dell'autostrada A10 nel tratto interessato dal crollo del ponte Morandi attraverso quello che Aspi definisce il più grande scavo d'Europa.

"Speriamo che il lotto '0' con le opere a mare dove sarà portato lo smarino con i fangodotti parta già nel mese di dicembre, poi da metà gennaio dovrebbero iniziare le cantierizzazioni del lotto '1'. - spiega Rixi - I soldi della Gronda non li mette lo Stato li mette Aspi, è chiaro che serve un tavolo con il Mef per garantire l'equilibrio economico delle opere, non solo la Gronda, ma 12 miliardi di investimenti che devono essere aperti immediatamente". (ANSA).