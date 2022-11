Comune "Santa" regala libro polisensoriale a nuovi nati

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Una filastrocca in italiano e inglese, con contenuti multimediali, ma soprattutto tradotto con la comunicazione aumentativa alternativa. È il libro "Per far contento un coniglietto", edito da Erga, che il comune di Santa Margherita Ligure ha finanziato e che sarà regalato a tutti i nati di Santa e Portofino nell'ambito del progetto Nati per leggere.

Ma soprattutto è l'iniziativa messa in campo in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza Unicef. Il libro è stato ispirato da Michela Patrone, giovane sammargheritese con gravi problemi di comunicazione verbale e motoria la quale si esprime proprio con la comunicazione aumentativa alternativa.

Nei mesi scorsi Michela Patrone aveva realizzato, sempre in collaborazione con il comune, una guida turistica di Santa Margherita Ligure con questa particolare tecnica che associa immagini e disegni a parole o espressioni.

"Mettendo insieme quello che sa fare Michela e quello che sappiamo fare noi - ha spiegato nel corso della presentazione l'assessore comunale Beatrice Tassara, delegata ai servizi bibliotecari e all'istruzione scolastica - possiamo aiutarci a vicenda, dimostrando ancora una volta concretamente come l'unione faccia la forza". (ANSA).