Amadeus, 'le canzoni di Sanremo scelte in automobile'

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Ho fatto mio un consiglio di Pippo Baudo: 'Ricordati che se farai Sanremo, dovrai occuparti personalmente di tutto il Festival, ma in maniera particolare delle canzoni in gara. Le devi scegliere solamente tu e le devi conoscere a memoria'. E io ho fatto esattamente questo". Così, partendo da un omaggio all'uomo che più di tutti ha rappresentato Sanremo, Amadeus racconta i suoi Festival e le sue scelte. Lo fa in "Sanremo, Italia" di Fabrizio Marini e Ario Giorgino, ultima puntata di "Storie della Tv", la serie di Rai Cultura realizzata con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso, in onda martedì 22 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

Nella puntata Amadeus svela anche come sceglie le canzoni: "Io credo che a Sanremo debba andare l'attualità discografica e per fare questo devi partire non dal nome, ma dalla canzone.

Quando io scelgo i brani, penso se quella canzone può avere un successo radiofonico. Tant'è che le mie scelte avvengono in automobile. Se uno pensa che io mi chiuda in una sala di incisione con le casse, no. Io salgo in macchina e scelgo le canzoni mentre guido e a volte mi faccio anche dei viaggi apposta per ascoltare le canzoni".

Un pensiero particolare, poi, va a un Festival che Amadeus, in attesa dell'edizione 2023, definisce storico, quello del 2021 e della pandemia, con il Teatro Ariston vuoto: "E' stato un Sanremo che passerà alla storia, con Fiorello al mio fianco.

Tutti dicevano - ricorda - che il Festival non andava fatto e io invece ho sempre pensato fin dal primo momento che andava fatto.

La musica ci teneva compagnia nell'isolamento, non solo la televisione. Così ho preso spunto da questa pandemia per cambiare completamente la musica del Festival e portarlo all'attualità. Portai i giovani a Sanremo: vinsero i Maneskin e fu un'altra rivoluzione del Festival".

Oltre ai Festival di Amadeus, la puntata racconta la storia di un vero e proprio rito collettivo per gli italiani, anche con le testimonianze di Claudio Cecchetto, dello storico capostruttura di Rai1 Mario Maffucci, del giornalista Gino Castaldo e dei musicologi Serena Facci e Paolo Soddu. (ANSA).