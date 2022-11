Rugby: Bruno chiede mano fidanzata in campo, 'indimenticabile'

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Non mi dimenticherò mai di questa giornata. Giocare con la Nazionale nella mia città, davanti alla mia famiglia, ai miei amici e alla mia fidanzata, alla quale ho chiesto la mano.... è stata una gioia indescrivibile". La sconfitta col Sudafrica sarà l'ultimo tra i ricordi di questo 19 novembre per l'ala dell'Italrugby Pierre Bruno, tra i protagonisti del test match col Sudafrica a Genova.

Lo scorso marzo fu Marco Zanon, all'Olimpico, ad inginocchiarsi davanti alla fidanzata per chiederle la mano dopo il match del Sei nazioni Italia-Scozia e oggi al Ferraris lo ha imitato Bruno. Anche lui ha avuto la gioia di avere in risposta un sì dalla compagna, con l'emozione in più di averlo fatto nello stadio della sua città, tra gli applausi dei 26mila che erano presenti all'incontro.