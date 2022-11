Pallanuoto: Pro Recco vince Supercoppa e conquista Grande Slam

(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - La Pro Recco ha conquistato la Supercoppa europea sconfiggendo gli spagnoli del Sabadell do Barcellona per 16-8 grazie ai parziali di 3-1, 4-4, 5-0, 4-3.

Con questa vittoria il club ligure completa il Grande Slam avendo già conquistato nel 2022 la Champions League, lo Scudetto e la Coppa Italia.

Per la Pro Recco si tratta dell'ottava Supercoppa europea e del quinto Grande Slam della sua storia.

La squadra allenata da Sukno dopo essere partita bene con un parziale di 3-1 nel primo quarto ha preso il largo nel terzo grazie ad un 5-0 che di fatto ha chiuso la sfida in netto anticipo. Per i biancocelesti il miglior marcatore è stato Francesco Di Fulvio, capitano ed autore di quattro gol.

"E' stata una partita emozionante - ha dichiarato Francesco Di Fulvio -, abbiamo iniziato un po' contratti, non siamo mai riusciti ad allungare ma comunque abbiamo tenuto in difesa e siamo stati solidi: nel terzo tempo siamo venuti fuori e abbiamo indirizzato la sfida. Stiamo costruendo qualcosa di bello, spero potremo proseguire a toglierci altre soddisfazioni. La fame c'è ancora, questa squadra di 15 campioni dà tutto in ogni allenamento". (ANSA).