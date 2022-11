Couscous senza giusta etichetta, 27 mila euro di multa

Individuate e bloccate 27 tonnellate di couscous di manioca nel porto di Genova. E' il risultato di un'operazione effettuata dai funzionari ADM di Passo Nuovo, dell'Ufficio delle Dogane di Genova 1, durante i controlli sulle merci in entrata nel territorio unionale. Gli alimenti, del valore stimato di oltre ventiseimila euro, erano confezionati per la vendita al dettaglio e divisi in 1.800 pacchi privi, però, della necessaria etichettatura indicante i valori nutrizionali. L'importatore è stato diffidato e la merce dovrà essere regolarizzata conformemente alla disciplina unionale vigente in materia di etichettatura alimentare. (ANSA).