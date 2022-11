Si tuffano in mare ma non riescono a tornare a riva, salvati

Due turisti svizzeri sono stati salvati nel pomeriggio dopo essersi tuffati in mare davanti alla spiaggia di Murcarolo a Genova Nervi. I due si sono tuffati per un bagno rinfrescante, visto le temperature elevate per la stagione, ma a cause delle onde e della corrente di risacca non sono riusciti a ritornare a riva. Alcuni passanti li hanno visti in difficoltà e hanno chiamato i soccorsi. Sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco e la guardia costiera e i due sono stati raggiunti e portatio a terra con l'elicottero. I turisti sono stati presi in carico dal personale del 118 e trasferiti in ospedale per accertamenti. (ANSA).