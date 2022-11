Nasce Musei nazionali di Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Un nuovo marchio che rappresenta una G di Genova stilizzata al quale viene affiancato un sistema ispirato agli elementi architettonici e pittorici presenti nei palazzi, e un nuovo nome: Musei Nazionali di Genova, che comprende Palazzo Reale, Palazzo Spinola e la Galleria Nazionale della Liguria. È questa la nuova identità visiva dei Musei Nazionali di Genova, presentato dal direttore Alessandra Guerrini. È stata scelta dopo un concorso al quale hanno partecipato 157 candidati. "Questo set di forme, pensato per evolvere nel tempo - spiega in una nota la direzione dei Musei Nazionali di Genova - permetterà una grande varietà di output visivi e la possibilità di sviluppare un'identità dinamica, la cui reiterazione aiuterà ad aumentare la riconoscibilità dei musei e la creazione di un universo visivo unico". Per l'occasione il Teatro del Falcone ospita, dal 18 novembre 2022 all'8 gennaio 2023, una mostra nella quale sono esposti il progetto vincitore e quelli dei finalisti al fine di raccontare al pubblico il percorso creativo delle proposte presentate.

(ANSA).