Anci Liguria: Bucci confermato presidente, Peracchini vice

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato rieletto presidente di Anci Liguria per il prossimo quinquennio, al suo fianco quattro vice presidenti, due ciascuno al centrodestra e al centrosinistra: il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini (vicario di Bucci), il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il sindaco di Vobbia (Genova) Simone Franceschi e la vice sindaca di Savona Elisa Di Padova. Sono stati eletti per acclamazione dall'assemblea congressuale regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani riunita a Genova nella sala del Consiglio della Città metropolitana di Genova.

"È una riconferma soprattutto del modo con cui abbiamo lavorato in questi 5 anni, che ha visto i sindaci e i Consigli comunali mettersi insieme, sotto il coordinamento di Anci, per lavorare a beneficio del territorio e dei cittadini, i quali sono i nostri principali datori di lavoro - commenta Bucci -.

Insieme facciamo in modo che la Liguria diventi il luogo più bello in cui vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero, un posto di alta qualità, che vorrei tutti ci invidiassero, come d'altronde stiamo verificando già oggi. Noi vogliamo fare il bene del nostro territorio, e il fatto che lo facciamo tutti insieme, senza pensare alle divisioni ideologiche e agli interessi di parte, è un grande risultato, e proseguiremo nel lavoro avviato senza soluzione di continuità per altri 5 anni".

Al congresso di Anci Liguria hanno partecipato anche il prefetto di Genova Renato Franceschelli, il presidente della Regione Giovanni Toti, i parlamentari liguri Luca Pastorino, Gianni Berrino, Ilaria Cavo e Andrea Orlando, e il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai. (ANSA).