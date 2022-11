Scuola: oltre 100 mila presenze per 'Orientamenti' a Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - Si è chiusa con oltre 100 mila presenze in tre giorni la 27/a edizione del salone nazionale dell'educazione e della formazione 'Orientamenti' organizzata ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova dalla Regione Liguria.

Tra i temi la legalità, illustrata con una mostra ANSA sull'eredità di Falcone e Borsellino, e con la partecipazione di Maria Falcone e Pietro Grasso,. Tra i protagonisti il maestro Uto Ughi, le atlete Elisa Di Francisca e Linda Cerruti, il sociologo Paolo Crepet, la scienziata Maria Elena Bottazzi Rovida, l'infettivologo Matteo Bassetti. Il salone è stato organizzato per far comprendere ai giovani quanto è importante prendersi cura di sè. Sono stati 800 i testimonial e 400 gli eventi.

Sono stati 1.100 i posti di lavoro offerti dalle aziende al Career Day. "La formula risulta vincente, siamo già al lavoro per l'edizione 2023 affinché la Liguria diventi un modello per l'orientamento a livello europeo", dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola. (ANSA).