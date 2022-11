Sanremo, sequestrate 5,5 tonnellate tonno in scatola

(ANSA) - SANREMO, 17 NOV - Un carico di oltre 22 mila barattoli di conserve di tonno, di varia grammatura, per un peso complessivo di 4,5 tonnellate, è stato sequestrato dall'ufficio circondariale marittimo di Sanremo a un grossista locale che ora è indagato per fronde in commercio relativa alla vendita di prodotti ittici con etichettatura contraffatta. Nel corso degli accertamenti, coordinati dalla procura di Imperia, è emerso che il prodotto stoccato nei depositi, privo di etichetta e probabilmente sottoposte a ulteriori lavorazioni, veniva commercializzato con denominazioni commerciali e scientifiche fittizie. Nello specifico, la ditta, dopo aver acquistato il prodotto da terzi, procedeva a una etichettatura di "convenienza", esclusivamente correlata alle richieste commerciali che pervenivano dalle aziende e dalle rivendite di tutto il nord Italia. Seguendo la filiera della tracciabilità documentale ed effettuando ulteriori indagini sul territorio, è stato accertato che le conserve acquistate con la denominazione di vendita generica 'tonno al naturale' venivano qualificate ed etichettate come conserve appartenenti ad una specifica specie di maggior pregio, e di conseguenza rivendute sul mercato a un prezzo maggiorato, concretizzando una vera e propria frode in danno del consumatore finale. (ANSA).