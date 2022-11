Natale, a Sarzana sarà green e solidale

(ANSA) - SARZANA, 17 NOV - Sarà un Natale sostenibile, inclusivo e solidale quello organizzato dal comune di Sarzana.

Si parte il 26 novembre con l'ascensione delle luminarie in piazza Matteotti, dove è stato allestito anche vero 'bosco magico' che sarà animato da personaggi natalizi.

"Sarà un Natale che arricchirà Sarzana di un'atmosfera unica - spiega la sindaca Cristina Ponzanelli. - Il modello che abbiamo ormai sviluppato per ottenere finanziamenti esterni è stato utilizzato anche in questo caso, garantendo un Natale di grandissimo spessore e qualità grazie anche alla vittoria di un bando di Regione Liguria". L'amministrazione comunale punta a un Natale che sappia coniugare territorio, ambiente e sostenibilità. Le stringhe luminose, già installate nel centro storico, sono state rinnovate con nuove luci a led a bassissimo consumo e l'installazione di temporizzatori dedicati, che permetteranno di limitare le ore di accensione Tra gli oltre 100 appuntamenti per le feste, anche la mostra dedicata a Salvator Dalì dal titolo "Dante e il viaggio del Genio" che si terrà alla Fortezza Firmafede dal 26 novembre 2022 al 5 febbraio 2023, organizzata da Comediarting e curata da Gina Ingrassia. E poi, approfondimenti culturali, spazi di letture ed esposizione artistiche in diverse zone della città e mercatini artigianali. Anche per quest'anno non mancherà il pattinaggio in piazza Martiri. (ANSA).