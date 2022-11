Esplosione in appartamento: presto dimesso uno dei 4 feriti

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - E' stata sciolta la prognosi per uno dei quattro giovani ricoverati al Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell'Ospedale Villa Scassi in seguito all'esplosione avvenuta lo scorso 31 ottobre in un appartamento a Molini di Triora. La Asl3 fa sapere che sarà dimesso entro il fine settimana Condizioni stabili per gli altri tre ricoverati: due respirano autonomamente e uno è ricoverato in Rianimazione. Per tutti e tre la prognosi resta riservata. I ragazzi sono tutti ventenni, insieme all'amico Leonardo Franza, morto a causa dell'esplosione dopo alcuni giorni di ricovero, e a un altro giovane che era rimasto ferito in maniera più lieve, era a Molini di Triora per festeggiare la notte di Halloween. L'esplosione è avvenuta per una fuga di gas e una perizia dovrà stabilire se dovuta a una bombola difettosa o per una perdita dell'impianto di alimentazione dell'immobile. (ANSA).