Esplosione in appartamento: disposta perizia sulla casa

(ANSA) - IMPERIA, 17 NOV - Il sostituto procuratore di Imperia, Maria Paola Marrali, ha assegnato all'ingegnere Remo Giulio Vaudano di Torino l'incarico di effettuare una perizia all'interno dell'abitazione di Molini di Triora dove il 31 ottobre scorso è avvenuta l' esplosione che è costata la vita a Leonardo Franza, 20 anni, morto dopo pochi giorni per le ustioni riportate. Altri suoi quattro amici (la fidanzata di lui, Marta Emanuelli, Sabrina Venturini, Tommaso Cosentino e Fabiola Mannella) sono tuttora ricoverati in prognosi riservata al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, a Genova. Sono, invece, in fase di miglioramento le condizioni del sesto ragazzo coinvolto, Stefano Cassini, che nel frattempo è stato ascoltato dagli inquirenti.

Vaudano ha già effettuato il sopralluogo assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, ma il deposito della perizia non dovrebbe avvenire prima dell'inizio del prossimo anno. La procura ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposi, al momento contro ignoti. L'eventuale iscrizione di nomi nel registro degli indagati avverrà successivamente al deposito degli atti relativi ai nuovi accertamenti. (ANSA).