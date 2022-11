Tomasi, svincolati 12 mld per progetti importanti, c'è la Gronda

(ANSA) - BARI, 17 NOV - "In questi giorni si è attivato un iter per noi importantissimo che vede svincolati 12 miliardi di euro in progetti, vuol dire che abbiamo già la Via chiusa, le Conferenze dei servizi chiuse, abbiamo già i progetto esecutivi, quindi sono cantieri che si possono aprire subito". Lo ha dichiarato Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia a margine della firma dell'accordo con il Politecnico di Bari. "Questo - ha aggiunto - ci dà orgoglio e ci dà possibilità di aprire confronto sulla strategicità di alcune direttrici autostradali".

Sui progetti interessati dai 12 miliardi aggiunge: "Riguardano grandi progetti come la gronda di Genova, il passante di Bologna, i potenziamenti sull'area toscana sull'A11, i potenziamenti sull'area emiliano-veneta sull'A13 e i potenziamenti sulla Miliano-Lodi, i potenziamenti sulla Incisa-Valdarno. In più stiamo lavorando sull'ammodernamento della rete". "Sappiamo - ha concluso - che dobbiamo lavorare moltissimo sulla sostenibilità della gomma, stiamo costruendo un documento che condivideremo con il ministero che fa vedere quanto importanti sono le infrastrutture, tanto importanti quanto meno resilienti. Nelle prossime settimane apriremo confronto". (ANSA).