Arriva Connexxion, Savona invasa dall'arte contemporanea

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - Si chiama "Connexxion" ed è un festival diffuso di arte contemporanea che si 'prenderà' Savona.

Si tratta di un progetto inedito dell'Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina, ideato e curato da Livia Savorelli, che si svilupperà dal 25 novembre 2022 al 7 gennaio 2023 in diverse location della città. E' realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune, il contributo della Fondazione De Mari e il supporto di Costa Crociere.

Dodici artisti - Andrea Bianconi, Eleonora Chiesa, Vanni Cuoghi, Giovanni Gaggia, Loredana Galante, L'orMa, Ilaria Margutti, Camilla Marinoni, Vincenzo Marsiglia, Alice Padovani, Francesca Romana Pinzari e Mona Lisa Tina - sono stati invitati a vivere Savona e a creare un progetto connesso ad un luogo della città, scoprendo le sue bellezze architettoniche e le sue specificità culturali, ma anche le sue criticità. Performance, installazioni, laboratori, talk, mostre e presentazioni si svilupperanno intorno alla mostra di Arteam Cup 2022 e alle opere dei 70 artisti finalisti.

Connexxion inizierà venerdì 25 novembre in Comune: in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne si terrà la performance di Francesca Romana Pinzari, "Ti amo troppo".

"Da curatrice, credo fortemente nel valore rigenerativo dell'arte contemporanea - spiega Livia Savorelli - in particolar modo di quella chiamata arte relazionale e partecipata".

"Connexxion è una scossa di adrenalina di cui Savona aveva bisogno - è il commento dell'assessore alla Cultura Nicoletta Negro - un festival diffuso che nasce dall'idea di far dialogare l'arte contemporanea con la città e fare in modo che da tutto questo scaturiscano importanti riflessioni. I luoghi sono stati scelti dagli artisti e spaziano dai monumenti storici alle aree degradate. Sarà un bel viaggio". (ANSA).