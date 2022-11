Al via rimozione ponte Pagliari in darsena alla Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 NOV - È passato un anno e mezzo da quando il ponte mobile della Darsena di Pagliari alla Spezia cedette improvvisamente: lunedì 21 novembre quel che resta dell'impalcato verrà rimosso dal canale di accesso dell'area dedicata alla nautica, con una importante operazione presentata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Il ponte, che rimane sotto sequestro in relazione all'incidente probatorio e all'indagine che ha visto coinvolte oltre 30 persone, verrà spostato grazie a una gigantesca gru in grado di sollevare le 190 tonnellate dell'impalcato, opportunamente imbragato. "Questa operazione deve rappresentare la fine di una fase di stallo - ha detto il presidente dell'authority Mario Sommariva -, che è stata di grandissimo disagio per la cantieristica e la nautica. Il ringraziamento va alla procura che ha deliberato di poter svolgere lo spostamento".

Il costo della complessa operazione è di 815 mila euro: il ponte verrà collocato a 50 metri di distanza, in un'area limitrofa, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Durante le operazioni la vicina palazzina sarà momentaneamente fatta sgomberare. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricordato che il ponte è fondamentale anche per il Miglio Blu, il progetto del distretto della nautica: "in quella zona gravitano 13 mila lavoratori. Spero che nel più breve tempo possibile si possa arrivare alla progettazione ed esecuzione di un nuovo ponte".

Per gennaio è stata fissata intanto la prima udienza: la procura indaga per crollo colposo. (ANSA).