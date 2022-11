Tiziano Ferro, Sanremo? Non mi hanno contattato ma lo rifarei

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Tornare a Sanremo come superospite? "In realtà dico no, nel senso che non è aperta una conversazione, ancora nessuno mi ha contattato, però si sa, l'ho fatto, lo rifarei è una cosa che mi fa piacere". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Tiziano Ferro, che oggi è stato ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Andrebbe al festival da cantante o anche da presentatore? "No, da presentatore non sarei in grado. Non per questioni pratiche, perché se ti impegni riesci anche a farlo, ma piuttosto per una questione di stress e di pressione".

Ha mai pensato a condurre un programma tv tutto suo? "Me lo chiedono spesso, me lo hanno anche proposto, però non so, aspetterei un'idea, non vorrei fare la solita cosa con cento ospiti che fanno i duetti con te. O qualcuno mi dà un'idea coerente con la mia testa oppure al momento non ci penso".

(ANSA).