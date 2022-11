Stefano Sambugaro garante diritti detenuti Comune Genova

Stefano Sambugaro, avvocato, sarà per i prossimi tre anni il garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova. La figura è stata istituita dal consiglio comunale di Genova, primo comune ligure a farlo, nel maggio 2021. Sambugaro, 66 anni, è consigliere dell'ordine degli avvocati di Genova. Tra il 2011 e il 2014 è stato componente dell'osservatorio carcere dell'unione camere penali italiane e fino al 2016 referente carcere per la camera penale regionale ligure.

"Mi occupo di carceri da 30 anni - dice Stefano Sambugaro - e ho potuto verificare le condizioni di molti istituti penitenziari italiani, secondo le statistiche, il 75% dei detenuti, che abbiano effettuato un percorso riabilitativo all'interno del carcere o all'esterno in attività di volontariato, non ha recidive: purtroppo oggi solo il 20% dei detenuti svolge attività di riabilitazione, è nell'interesse della collettività che i detenuti vengano reinseriti nel mondo reale quindi lavoreremo sui percorsi riabilitativi".

La presentazione dell'incarico oggi a palazzo Tursi con l'assessore al Sociale Lorenza Rosso: "La figura del Garante rappresenta un doveroso atto di civiltà nel rispetto della dignità della persona promuovendo attività sia di sensibilizzazione sia di collaborazione con altri enti a partire dai percorsi di riabilitazione e di reinserimento sociale attraverso percorsi e attività". (ANSA).