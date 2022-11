Mamma e figlioletto nel passeggino investiti

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Una mamma che stava attraversando la strada spingendo il passeggino con il figlio è stata investita da un'auto in via Bobbio, nel quartiere Marassi a Genova. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e l'automedica e la polizia locale. La donna e il bimbo di pochi mesi sono rimasti feriti in modo lieve. La mamma è stata portata in codice giallo all'ospedale San Martino mentre il piccolo al Gaslini. (ANSA).