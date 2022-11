Investito da furgone, anziano muore sul colpo

Investimento mortale nel pomeriggio a Favale di Malvaro, comune nell'entroterra di Genova. Un anziano di 81 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone mentre camminava in via Accereto. Sul posto sono intervenuti il personale della Croce Rossa di Cicagna con l'automedica, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Prima di constatare la morte era stato avvisato anche l'elicottero per il trasporto in ospedale ma non è stato fatto decollare. Si chiamava Giovanni De Benedetti e avrebbe compiuto 81 anni domani l' anziano morto nel pomeriggio a Favale di Malvaro dopo essere stato travolto da un furgone di un corriere. Il conducente stava uscendo in retromarcia da una strada dopo avere fatto una consegna quando lo ha travolto. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri della compagnia di Cicagna e della stazione di Chiavari, guidati dal capitano Federica Burzio. Il pubblico ministero Andrea Ranalli ha indagato il conducente per omicidio stradale per consentirgli di partecipare all'autopsia che verrà disposta nelle prossime ore. Gli investigatori hanno sequestrato il telefonino dell'uomo per controllare che non fosse distratto mentre faceva la manovra.