Calcio: Sampdoria; accelera fondo trovato da Lazard

La svolta per la cessione della Sampdoria potrebbe arrivare dal nuovo fondo individuato dall'advisor Lazard. Si tratterebbe di una realtà statunitense che negli ultimi giorni avrebbe accelerato chiedendo le prime informazioni sulla situazione finanziaria direttamente alla dirigenza del club. E potrebbe a breve avviare la due diligence per cercare di chiudere l'affare in tempi rapidi.

Anche perché lo scenario societario è decisamente frenetico.

Il cda rimane in sella col presidente Marco Lanna in prima fila ma il 6 dicembre, quando scadrà la sua interdizione dall'attività imprenditoriale, Massimo Ferrero potrebbe tornare ad essere presidente e a quel punto il cda potrebbe lasciare.

C'è attesa da parte delle banche che stanno sostenendo il club in questo momento di difficoltà e sono l'unico supporto che sta permettendo alla Samp di andare avanti aspettando un nuovo compratore. (ANSA).