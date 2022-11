Amt, abbonamento annuale under26 a 300 euro anziche 650

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Costa 300 euro anziché 650 il nuovo abbonamento annuale Amt valido su tutta la rete di Genova e della città metropolitana per gli under26 e acquistabile solo in forma dematerializzata. Il titolo di viaggio, che sarà sperimentale fino al 30 giugno ma - assicura l'amministratore unico di Amt Marco Beltrami "l'idea è quella di prorogarlo - è stata presentata nel palazzo della ex Provincia alla presenza di molti sindaci dell'area metropolitana, di Claudio Garbarino, consigliere della Città Metropolitana di Genova e dell'assessore comunale ai Trasporti Matteo Campora. L'abbonamento Met26 consentirà di viaggiare sull'intera rete Amt, comprese Navebus e la ferrovia Genova Casella. Potrà essere caricato direttamente sul proprio smartphone oppure sulla card CityPass. "Stiamo procedendo a una vera integrazione tra il servizio extraurbano e urbano in quella che è una azienda unica - dichiara Garbarino - con una soluzione per i più giovani nata anche grazie a uno studio congiunto affrontato con gli amministratori comunali del territorio". "Il progetto - commenta Campora - è un ulteriore importante tassello nel più ampio disegno di incentivare sempre più i genovesi nell'utilizzo dei mezzi pubblici". Il lancio del nuovo abbonamento giovani Met26 sarà accompagnato anche da una campagna promozionale con lo slogan "Allarga i tuoi confini".

(ANSA).