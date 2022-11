Teatro: attrice Linda Gennari vince premio Anct con 'Grounded'

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - L'attrice Linda Gennari ha vinto il premio assegnato dall'Anct (Associazione Nazionale Critici di Teatro) per l'interpretazione dello spettacolo "Grounded" di George Brant, diretto da Davide Livermore e prodotto dal Teatro Nazionale di Genova. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo ieri sera al Teatro Novo di Napoli.

"Grounded" pone al centro della scena una pilota dell'aviazione degli Stati Uniti, orgogliosa Top Gun, macchina da guerra indistruttibile al comando del suo F16. Ma una sera, un uomo entra nella sua vita. Lei rimane incinta. Deve abbandonare il blu del cielo e dopo la maternità viene destinata a terra a pilotare i droni. Il tema è dunque quello spesso affrontato in teatro e non solo del bivio di fronte al quale si trova inevitabilmente una donna quando deve dividersi fra le sue aspirazioni professionali e il ruolo materno. Qui a rendere il tutto più originale c'è un mestiere non usuale. E la forzata convivenza fra le due "anime" della donna, finirà con il far "vivere" alla donna stessa in maniera del tutto diversa la sua "vocazione" alla guerra: il finale sarà decisamente forte.

Provato durante la pandemia, a teatro chiuso, "Grounded" è andato poi in scena davanti al pubblico nel 2021 ottenendo un grande successo. Linda Gennari (attualmente di nuovo sulle scene del Teatro della Corte in "Maria Stuarda"), come si legge nella motivazione del premio ha esibito "autorevolezza recitativa e straordinaria presenza scenica in uno spettacolo, preparato, sospeso e rappresentato nel periodo della pandemia, dalle varie e severe esigenze interpretative. La prova è di accattivante intensità ritmica e d'impressionante tenuta psicofisica.

Prodezze vocali e mimiche, nel corso dell'estenuante rappresentazione, colpiscono per profondità d'autoanalisi, nell'assillo e nell'emozione di domande intelligenti e terribili sulla propria vocazione, sull'amore umano e sulla guerra".

