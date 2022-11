Scuola: a Genova Orientamenti educazione a legalità e formazione

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - "Siete qui per coltivare i vostri sogni. Quello che imparate nella vita, in questi anni, è quello che sarete domani, le passioni che avrete coltivato, le conoscenze che avrete appreso vi aiuteranno ad interpretare il mondo intorno a voi. Spero questo salone possa dirvi che i sogni vanno coltivati. Voi siete il futuro: non rinunciate a conquistarvelo giorno dopo giorno". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è rivolto ai ragazzi all'inaugurazione della 27/a edizione del Salone Orientamenti, da oggi a giovedì a Genova ai Magazzini del Cotone con 350 eventi, 800 testimonial e quasi mille posizioni di lavoro aperte a disposizione dei ragazzi.

"Orientament - aggiunge Toti - è diventato benchmark nazionale nel settore della formazione e dell'orientamento.

Per Orientamenti un messaggio del sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti che ha sottolineato l'importanza dell'orientamento dei giovani non solo per aiutarli a scegliere il proprio futuro di studi e di lavoro con consapevolezza ma anche per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico.

La giornata inaugurale di Orientamenti è dedicata in particolare all'educazione alla legalità, con i ragazzi che hanno dialogato con Maria Falcone e Pietro Grasso ed hanno potuto visitare la mostra ANSA sull'Eredità di Falcone e Borsellino", e alla formazione professionale, con l'appuntamento dedicato agli ITS e la riunione a Genova delle Commissioni X e XI della Conferenza delle Regioni.

"Orientamenti - afferma l'assessore alla Formazione e Orientamento Marco Scajola - è un evento unico, un'opportunità di crescita. I Care, il tema di questa edizione, è un concetto da trasferire ai giovani, ai quali voglio dire di prendersi cura delle loro competenze, citando Giovanni Paolo II: 'Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro'". (ANSA).