Sanità: Lega chiede a Gratarola punto primo intervento Albenga

Il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai ha chiesto all'assessore Gratarola di "inserire nel nuovo Piano socio sanitario della Regione Liguria anche il Punto di Primo Intervento dell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga". Negli ultimi mesi i cittadini e gli amministratori di Albenga e dei comuni limitrofi hanno protestato più volte contro la chiusura anche con manifestazioni in piazza.

"Ho incontrato il neo assessore alla Sanità Angelo Gratarola al quale ho fatto questa richiesta - spiega in una nota Mai -.

Si tratterebbe di una scelta di buonsenso per la quale mi sono sempre battuto e per cui avevo preso impegni anche nella Commissione straordinaria salute del Comune di Albenga, allargata a tutti i sindaci del territorio. Ritengo che sia necessario ascoltare le richieste dei cittadini del ponente savonese perché sarebbe di fondamentale importanza riavere un presidio sanitario di gestione delle emergenze, che contribuirà, soprattutto d'estate, quando la riviera è presa d'assalto dai turisti, ad alleggerire la pressione sul più vicino ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Bisogna garantire servizi adeguati al territorio ingauno e invertire la rotta rispetto a quanto fatto dalla sinistra che dal 2009 ha iniziato a svuotare di contenuti l'ospedale di Albenga e cancellato il pronto soccorso". (ANSA).