Presunta ineleggibilità: Bucci, esposto senza senso

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - "Io penso che la sentenza darà ragione a noi come è logico che sia perché i due incarichi sono totalmente diversi, il presidente dell'Anci Decaro si è espresso molto bene: questo esposto non ha alcun senso, se no ci sarebbero circa 40 sindaci in Italia che dovrebbero dare le dimissioni da commissario, tra i sindaci di Roma e Napoli entrambi commissari straordinari, l'esposto non ha senso.

Decideranno i giudici ". Lo ha detto stamani il sindaco di Genova Marco Bucci sul ricorso per ineleggibilità si cui si esprimerà oggi il Tribunale civile di Genova.

"Non temo nulla, tutto andrà bene, i cittadini hanno diritto a fare gli esposti. È assolutamente tutto normale. Se tornassi indietro non cambierei niente, ho fatto il commissario per Genova e continuerò a farlo per Genova, penso di averlo dimostrato". Se la sentenza desse ragione ai ricorrenti andrà a fare il presidente del porto? "Non c'è niente di concreto e niente di impossibile, una frase alla Steve Jobs" risponde Bucci: "Se la sentenza desse ragione ai ricorrenti io vado a casa, punto. È troppo presto per dire se farei ricorso".

Il ricorso sulla ineleggibilità di Bucci, firmato da 21 elettori genovesi tra i quali l'ex rettore dell'Università Paolo Comanducci, l'ex procuratore regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti e l'ex presidente del tribunale Claudio Viazzi, si basa sull'articolo 60 del Testo unico degli enti locali che indica i commissari di governo ineleggibili a sindaco, consigliere comunale e presidente di provincia e consigliere provinciale o circoscrizionale nel territorio dove svolgono la funzione.

Bucci è commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi e per i ricorrenti la norma varrebbe anche in questo caso. Per i difensori di Bucci, invece, la rielezione è legittima perché l'incarico di commissario straordinario per la ricostruzione non sarebbe assimilabile a quella di commissario di Governo. (ANSA).