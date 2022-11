Presunta ineleggibilità Bucci: Procura, respingere ricorso

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - "Piaccia al Tribunale, poiché il commissario straordinario non è, a differenza del commissario di governo, parte organica di una struttura ministeriale, ma appare piuttosto un commissario 'a progetto', respingere il ricorso".

Così il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati nel documento depositato presso il tribunale civile in attesa dell'udienza sul ricorso sull'ineleggibilità di Bucci. La procura era chiamata a esprimere un parere come parte del processo, in quanto competente in materia elettorale.

Di fatto, i pm, danno ragione al sindaco sostenendo che non c'è sovrapposizione tra il ruolo di commissario di governo e di commissario straordinario, in questo caso per la ricostruzione del viadotto Polcevera. L'udienza davanti al tribunale civile si svolgerà oggi alle 15.30. (ANSA).