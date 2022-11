Guardia Finanza arresta 3 persone a Savona per traffico droga

La Guardia di Finanza di Savona ha arrestato tre persone tra i 42 e i 60 anni per traffico di droga. Per una quarta persona è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Savona. L'operazione è scattata all'alba con sei perquisizioni ed è il risultato di una indagine coordinata dalla Procura di Savona che ha riguardato gli anni 2020 e 2021, in cui le Fiamme Gialle avevano arrestato in flagranza di reato già cinque soggetti e sequestrato oltre 500 grammi di cocaina e circa 800 grammi di hashish. Ai tre arrestati viene contestato il tentativo di recuperare 187 chilogrammi di cocaina stoccati in container giunti al porto di Vado Ligure e sequestrati dalla Finanza. La ricostruzione degli illeciti ha consentito di quantificare anche l'illecita commercializzazione di oltre 18 chilogrammi di hashish e mezzo chilogrammo di cocaina. L'attività illecita, con base a Savona ma che interessava diverse località del nord-ovest italiano, avrebbe fruttato complessivamente oltre 5 milioni di euro di profitti. (ANSA).