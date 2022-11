Crisi Samp: i tifosi promuovono manifestazione di piazza

Scendono in piazza per la Sampdoria perché "nel momento forse più buio della sua storia, noi tifosi siamo gli unici rimasti al suo fianco". Così si legge in un volantino firmato dai gruppi della Gradinata Sud che hanno dato appuntamento a tutta la tifoseria blucerchiata sabato 26 novembre a partire dalle 18.30 allo stadio Ferraris davanti alla Sud.

Dicono basta ricordando che l'annuncio del nuovo Cda a dicembre 2021 "doveva essere la fine dell'era Ferrero e l'inizio di un nuovo percorso, fatto da persone tutte schierate dalla parte della Sampdoria ed in grado di portare quest'ultima in un porto sicuro, via cessione in mani fidate. L'immaginario collettivo è stato ampiamente deluso. La situazione, oggi, è sconcertante a dir poco".

Nel mirino ci sono anche l'ex presidente Ferrero e l'ex proprietario Edoardo Garrone che per i tifosi sono colpevoli della situazione. Nel volantino c'è anche un attacco ai giocatori: "Guardatevi allo specchio, se ci riuscite, e vergognatevi ragazzi". "E' una questione di rabbia, cuore ed orgoglio. Per l'Unione Calcio Sampdoria", scrivono ancora i tifosi. (ANSA).