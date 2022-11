Violenza genere, questura Savona organizza convegno e corsa 10km

(ANSA) - SAVONA, 14 NOV - La Questura di Savona organizzerà nel fine settimana due eventi per sensibilizzare contro la violenza di genere. Il primo è un convegno promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine, sabato al Teatro Moretti di Pietra Ligure (Savona), nel quale sarà distribuita, in anteprima nazionale, l'edizione 2022 dell'opuscolo "Questo non è Amore".

Al convegno, dal titolo "L'ammonimento del Questore e il recupero del maltrattante nella lotta al femminicidio. Una sfida che bisogna vincere sul campo", parteciperanno, tra gli altri, il prefetto Francesco Messina (Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato), Roberto Aniello (Procuratore Generale presso Corte d'Appello di Genova). Domenica invece si svolgerà la prima edizione di "We run for women - Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi", una gara podistica di 10 Km e una camminata di 3 che si svolgeranno tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi. L'evento è patrocinato da Regione, Provincia di Savona, Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi. In gara ci saranno anche l'ostacolista azzurra Luminosa Bogliolo e il fondista della nazionale Daniele D'Onofrio.

"Mettiamo tutti insieme il nostro supporto per arrivare al traguardo fondamentale della prevenzione - ha detto il questore di Savona Alessandra Simone - Vogliamo sconfiggere la violenza di genere e vogliamo arrivare prima".

"Ho creduto da subito in questa iniziativa - ha aggiunto Francesco Messina - Ci sono stereotipi sessisti che ancora dominano, ci vorrà del tempo ma intanto dobbiamo impedire che le donne continuino a morire: non possiamo accettare morti annunciate. Questa corsa per me ha un significato particolare: sono un runner, ho fatto 33 maratone. La corsa è lo sport più democratico che abbiamo, bastano un paio di scarpe. Correre per salvare le vite delle donne è importante, è un segnale che la Polizia di Stato vuole dare". (ANSA).