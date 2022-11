Sestri Levante, presentato progetto da 6 mln ponte sul Petronio

(ANSA) - GENOVA, 14 NOV - Costerà quasi 6 milioni di euro tra progettazione e realizzazione lil ponte sul torrente Petronio a Sestri Levante, progetto diretto in Fincantieri che negli intenti rappresenterà la soluzione per il traffico pesante. Dopo molto tempo oggi in comune è stato presentato il progetto condiviso da Fincantieri, Arinox e Ferrovie dello Stato che prevede la costruzione del ponte sul Petronio parallelo alla linea ferroviaria e all' Aurelia che collega la strada parco con i due stabilimenti.

"Oggi segniamo un altro punto storico rispetto agli obiettivi che ci siamo dati a inizio mandato - commentano la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio e l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Valentino -, presentando un progetto che risolve una delle criticità maggiori dell'abitato di Riva Trigoso".

"Lo studio di fattibilità che ha portato alla realizzazione di questo progetto -spiega Ghio - è stato finanziato con quota parte del contributo relativo agli interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Petronio. Al contempo è già stato chiesto il finanziamento per la redazione della progettazione definitiva all'interno del bando regionale per la viabilità, per un importo totale di 170 mila euro e si avvieranno i percorsi per il reperimento di fonti di finanziamento per la realizzazione concreta dell'opera che, al momento, è stimata in 5,3 milioni di euro". (ANSA).