Pnrr: presentato progetto nuovo fronte mare a Riva Trigoso

(ANSA) - GENOVA, 14 NOV - Pioggia di milioni per Riva Trigoso con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con il finanziamento del nuovo fronte mare di Riva Levante. Il progetto è stato presentato oggi nella biblioteca cittadina, gremite di residenti, dal sindaco Valentina Ghio e dall'assessore ai lavori pubblici Paolo Valentino.

Tre milioni e 800 mila euro per proseguire il lungomare dal nuovo ponte fino alla Fincantieri con riqualificazione del fronte mare con rinnovo della pavimentazione e arredo urbano.

"Partendo da borgo Ponente - ha detto il sindaco Valentina Ghio - si arriverà con gli stessi profili fino alla Fincantieri e poi per proseguire a Rena' dove negli ultimi anni sono stati investiti molto milioni di euro ed il borgo è divenuto un centro di grande affluenza turistica". (ANSA).