Migranti a piedi su A10, chiuso tratto da barriera a confine

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 14 NOV - L'Autostrada dei Fiori è stata chiusa al traffico dalle 14.15 circa per un'ora a causa della presenza di migranti nella zona compresa tra la barriera di Ventimiglia e la Francia. Sul posto è presente una pattuglia della polizia stradale che avrebbe individuato uno dei profughi.

E' possibile ce ne siano altri che però potrebbero essere usciti dal tracciato dell'autostrada per non rischiare di essere fermati. La circolazione è stata riattivata. (ANSA).