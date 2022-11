Diminuisce uva raccolta per produzione Sciacchetrà

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 NOV - Diminuisce l'uva raccolta per la produzione dello Sciacchetrà e del Cinque Terre rispetto al 2021. Vendemmia più parca quest'anno alle Cinque Terre (La Spezia): è quanto emerge dai dati forniti dai carabinieri forestali del Parco Cinque Terre che nel corso del 2022 hanno effettuato 26 controlli in 13 giornate, con una sola sanzione per irregolarità documentale, per monitorare questa produzione d'eccellenza nella zona di produzione dop e contrastare le frodi. Gli accertamenti sulle quantità di uva servono a verificare non siano utilizzate materie prime di altra provenienza. Nel 2022 delle 32 aziende produttrici 19 hanno vinificato il vino Cinque Terre, 15 hanno selezionato e messo in appassimento uve per la produzione di Sciacchetrà, una ha vinificato circa il 36% dell'intera produzione dei vini bianchi atti a divenire Cinque Terre e Sciacchetrà. Quest'anno per lo Sciacchetrà sono stati messi ad appassire 30.378 kg di uve, l'anno scorso erano 37.658 kg: il 2021 era stata un'annata particolarmente favorevole. Il quantitativo di vino bianco atto a divenire "Cinque Terre" è di 206.774 litri ed è inferiore a quello dell'anno precedente, con 215.381 litri. Dal 2000 ad oggi, il 2007 risulta l'anno di massima produzione di uve per Sciacchetrà, circa 45.515 kg. (ANSA).