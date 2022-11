Chiavari, sirena a scuola lancerà allerta esondazione Rupinaro

(ANSA) - CHIAVARI, 14 NOV - Test riuscito a Chiavari con l'esercitazione di protezione civile per la nuova sirena nella scuola di Sampierdicanne che ha simulato la segnalazione dell'allerta esondazione del torrente Rupinaro, avvertendo tutti i cittadini che quando sentiranno il suono dovranno mettersi subito in sicurezza per una situazione di rischio elevato e di prossimo straripamento del corso d'acqua che attraversa popolosi quartieri di Chiavari. Dieci le squadre dislocate lungo il Rupinaro per svolgere operazioni di monitoraggio e informazione tra Polizia Locale, volontari di Protezione Civile, militari della Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate "Stelmilit" e della Guardia Costiera.

L'esercitazione ha coinvolto oltre cinquanta persone tra amministratori e funzionari comunali, volontari e Vigili del Fuoco. "Programmeremo per il prossimo anno nuove esercitazioni, insieme ad altre iniziative per diffondere la cultura della prevenzione - dice il sindaco di Chiavari Federico Messuti - È fondamentale conoscere le procedure da attuare in caso di allerta meteo, qualsiasi sia il grado o tipologia previsto, e mettere in atto tutte le misure di autoprotezione contenute nelle ordinanze sindacali". (ANSA).