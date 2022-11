Spezia: lussazione caviglia Dragowski, ma servono altri esami

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 NOV - Il portiere dello Spezia Bartolomej Dragowski ha riportato la lussazione della caviglia destra e al momento sono "escluse fratture ossee". Questo l'esito della visita ortopedica medici a cui è stato sottoposto il calciatore polacco, infortunatosi gravemente ieri al Bentegodi di Verona in uno scontro con l'attaccante gialloblù Lasagna. Nei prossimi giorni, a caviglia più sgonfia, saranno svolti ulteriori esami per stabilire l'entità dell'infortunio e l'eventuale coinvolgimento dei legamenti dell'articolazione.

Il numero 69 della squadra ligure ha perso la possibilità di giocare il Mondiale in Qatar per cui era stato preconvocato nei giorni scorsi. (ANSA).