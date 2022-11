Stankovic resta, ma non è esclusa pista Ranieri

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Penultimo posto in classifica con 6 punti in 15 partite: è il triste bilancio di una Samp sconfitta dal Lecce e contestata fuori e dentro lo stadio dai tifosi, prima che il pullman della squadra lasciasse il Luigi Ferraris alle 22,30. Dejan Stankovic resta in panchina, ma nessuno scenario è escluso col tecnico squalificato che ha seguito il match dalla tribuna ed è stato inquadrato dalle telecamere appoggiato sulla balaustra con le mani tra i capelli. Si parla di un possibile ritorno a Genova di Claudio Ranieri e sarebbe il terzo cambio in panchina dopo l'esonero di Marco Giampaolo ma, al momento, si va verso la conferma di Stankovic, anche se c'erano attese diverse dal suo arrivo: appena 4 punti in 7 partite. (ANSA).