Mondiali: Spezia; infortunio per Dragowski, addio Qatar

(ANSA) - VERONA, 13 NOV - Niente Mondiale con la Polonia per Igor Dragowski. A pochi minuti dalla fine del primo tempo dell'incontro Verona-Spezia al 'Bentegodi', il portiere dello Spezia e della nazionale polacca è uscito fin sulla trequarti ed in un contrasto con Lasagna ha avuto la peggio. Portiere in lacrime, con la maglia a coprire il volto e compagni di squadra ed avversari con le mani nei capelli dopo aver visto in che condizioni era la gamba destra del collega. Dragowski è uscito in barella, e in lacrime, fra gli applausi anche dei tifosi del Verona. I primi accertameti compiuti a Verona hanno escluso fratture, si era parlato di tibia e perone, ma domani alla Spezia verrà sottoposto a ulteriori esami.