Chiede aiuto per compagno ferito da cinghiale, poi tocca a lui

(ANSA) - ORCO FEGLINO, 13 NOV - Brutta avventura per due cacciatori durante una battuta al cinghiale nei boschi di Orco Feglino. Entrambi sono stati feriti dallo stesso animale. Un cacciatore è stato assalito dall'ungulato che lo ha ferito a una gamba e a una mano. Il compagno di battuta ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico e dai vigili del fuoco perché l'elisoccorso non poteva intervenire a causa del troppo vento. L'uomo è stato raggiunto, medicato e tarsportato fino alla strada dove è stato preso in consegna dal personale di una ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Mentre veniva soccorso il primo cacciatore è arrivata un'altra richiesta d'aiuto per il cacciatore che in precedenza aveva avvertito il 112 per soccorrere il compagno: anche lui era stato assalito da un cinghiale, presumibilmente lo stesso che aveva ferito l'amico, mentre si stava ricongiungendo alla squadra.

Anche per lui qualche ferita e il trasporto all'ospedale Santa Corona. (ANSA).