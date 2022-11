Calcio: Nzola, vittoria dedicata a Dragowski

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 NOV - "La vittoria in trasferta è importante perché le altre gare lontane dal Picco le avevamo perse tutte. Avevamo voglia di vincere e ci siamo riusciti con determinazione e carattere". Così Nzola, autore della doppietta che ha dato la vittoria alla squadra di Gotti, commenta il successo. Ma il pensiero del centravanti spezzino, già 7 gol, è soprattutto per Dragowski . "Questa maglia che indosso è per Drago, dedico a lui i gol e la vittoria: spero che possa essere meno grave di quanto ci è sembrato il suo infortunio". E sulla su prova dice: "Mi sento bene, sento la fiducia del mister e della squadra e cerco di dimostrarla a ogni partita. Abbiamo tanti giocatori di qualità, i più anziani aiutano i più giovani a crescere, non abbiamo limiti. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere. Intanto prendiamoci questi tre punti importantissimi e utilizziamo la lunga sosta per lavorare al massimo in vista del 2023". (ANSA).