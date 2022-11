Pusher 'in famiglia', madre e figlio denunciati a Chiavari

(ANSA) - CHIAVARI, 12 NOV - Due spacciatori, madre e figlio, sono stati scoperti dagli uomini del commissariato di Polizia di Chiavari. Il ragazzo ha tentato la fuga mentre la madre si è asserragliata in casa nel tentativo di sfuggire ai poliziotti.

il fatto è avvenuto in centro a Chiavari nell' ambito di una vasta operazione contro lo spaccio di droga. La donna alla vista delle auto della polizia si è barricata nell' alloggio e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per entrare nella abitazione dove sono stati trovati 400 grammi di marijuana e tutti gli strumenti per la preparazione delle dosi. Per la donna e suo figlio due denunce per detenzione ai fini di spaccio.

