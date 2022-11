Migranti: a frontiera Ventimiglia controlli su furgoni e camper

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 12 NOV - Alla frontiera italo-francese di Ventimiglia la situazione dei controlli per non fare entrare in Francia i migranti non regolari è di apparente normalità. I controlli da parte delle autorità d'oltralpe ci sono, ma prevalentemente su furgoni, camper o roulotte in entrata dal valico di Ponte San Ludovico dove questa mattina si registravano anche code. E' una attività che viene condotta quotidianamente da sette anni, dicono i frontalieri. Nessun particolare rafforzamento, dunque. Sono due i gendarmi in servizio che ogni tanto guardano anche all'interno delle auto, per assicurarsi che non vi siano migranti. Quando i mezzi vengono sottoposti a ispezione vengono fatti accostare al lato della carreggiata per evitare rallentamenti. (ANSA).