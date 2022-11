Migrante cerca di salire su camion e ferisce lievemente autista

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 12 NOV - Un autotrasportatore straniero è stato lievemente ferito con un coltello da un migrante che lo ha colpito al gomito sinistro. L'episodio, denunciato dal capogruppo della Lega in Regione Liguria, Stefano Mai, è avvenuto la notte dell'8 novembre alla barriera autostradale di Ventimiglia. La notizia è stata confermata dalla Polizia di Stato. Il camionista si era fermato alla barriera per interrempore per un po' il viaggio. Mentre stava riposando ha udito rumori provenire dalla parte posteriore del mezzo. Sceso, per un controllo, si è trovato davanti ad alcuni migranti che stavano cercando di salire sul camion per poi entrare in Francia. Uno di loro, che aveva in mano un coltello, ha incominciato a minacciarlo e gesticolando in modo scomposto ha colpito al braccio sinistro il camionista.

A quel punto i migrati sono fuggiti: uno di loro ha anche colpito l'autotrasportatore con un pugno ad un fianco. Il camionista ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivati i poliziotti della Stradale e il personale di un'automedica: l'uomo è stato medicato sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale ed ha proseguito il viaggio.

" Bisogna porre fine a questa situazione - commenta Mai - I migranti tentano di salire sui camion diretti in Francia, altri alimentano il racket dei passeur. A Ventimiglia la misura è colma ed è ora che Francia e Unione europea se ne facciano carico senza voltare le spalle. L'Italia paga la politica del finto buonismo di quella sinistra radical chic che ci ha portato a questo punto". (ANSA).