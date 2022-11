Maltrattò compagna e finì in carcere,disposta anche sorveglianza

(ANSA) - SAVONA, 12 NOV - Nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere disposta da inizio anno dal Questore di Savona Alessandra Simone, si inserisce la proposta di Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, presentata dalla Questura e poi emessa dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Genova nei confronti di un ragazzo di 24 anni per gravi maltrattamenti nei confronti della compagna alla quale aveva inferto, in molteplici occasioni, umiliazioni, minacce, percosse e lesioni.

Il destinatario della misura era stato più volte denunciato ed ammonito, inoltre gli era stata applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna, ma nemmeno queste misure ne hanno contenuto l'aggressività tanto che, all'inizio del giugno di quest'anno, era stato arrestato dai poliziotti della Questura di Savona, per il reato di maltrattamenti in famiglia. La notifica del decreto della sorveglianza speciale di ps è avvenuta presso la Casa Circondariale di Genova Marassi dove l'uomo è ancora detenuto e i due anni di durata della misura decorreranno dal momento della sua scarcerazione. (ANSA).