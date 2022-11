"La Crocifissione" di Barocci torna in Cattedrale a Genova

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - "La Crocifissione tra la Vergine, San Giovanni e San Sebastiano" di Federico Barocci uno dei dipinti più preziosi conservati dall'Arcidiocesi di Genova, torna nella Cattedrale di San Lorenzo dopo circa due anni di restauro. Lo rende noto la diocesi. La riconsegna avrà luogo venerdì 18 novembre alle 16 nel corso di una cerimonia alla quale parteciperà l'arcivescovo monsignor Marco Tasca. Saranno inoltre presenti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: oltre al Capitolo dei Canonici della Cattedrale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, la Compagnia di San Paolo, che ha finanziato il restauro. Le operazioni di restauro sono state realizzate dal laboratorio di Antonio Silvestri.

Tra i relatori che interverranno, oltre ai restauratori, anche Lauro Magnani, docente all'Università di Genova.

"Il dipinto è uno dei più preziosi attualmente conservati a Genova dalla Diocesi" ricordano i responsabili dei beni culturali diocesani, e il ritorno in cattedrale "si inserisce nell'ambito delle manifestazioni indette dal Comune di Genova in onore di Pietro Paolo Rubens". Il pittore urbinate realizzò la tela fra il 1590 e il 1596, anno in cui il dipinto fu consegnato al suo committente, il doge Matteo Senarega. (ANSA).